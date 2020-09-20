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Постоянный представитель Ингушетии при президенте России ушел в отставку

18:41, 20.09.2020
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России ушел в отставку
Фото: pxhere.com

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушел в отставку. Он занимал эту должность семь месяцев.

«Алаудин Исаевич Боков завершил работу в постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ по собственному желанию», — цитирует ТАСС пресс-службу представительства.

Исполняющим обязанности постоянного представителя Ингушетии назначен первый заместитель постпреда республики при президенте России Дина Ростова.

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