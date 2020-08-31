Роспотребнадзор: «Если не хотите массовых заболеваний гриппом, сотрудники должны быть охвачены вакцинацией на 75%»

Новые послабления не ухудшили картину

Для того чтобы узнать общую санитарно-эпидемиологическую картину в Казани и Татарстане, сегодня специально на «деловой понедельник» в мэрию пригласили руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину.

Она напомнила, что первый случай коронавируса в Казани установили 15 марта. Более чем за пять месяцев заболели COVID-19 6,5 тыс. татарстанцев, свыше половины — жители столицы республики. Пик пандемии пришелся на майские праздники. Сегодня же темп прироста не превышает 0,5%. С 17 августа в республике перешли на третий этап снятия ограничений, что, по словам главного санитарного врача Татарстана, не ухудшило ситуацию. Работают все предприятия сферы услуг, общепита, торговые центры, кинотеатры, театры, сняли ограничения по количеству пассажиров в такси, ограничения для людей старше 65 лет, разрешили экскурсии.

Однако все еще под запретом деятельность кальянных, ночных клубов, детских игровых площадок, в том числе в торговых центрах. Роспотребнадзор передал материалы с фотографиями по факту нарушений в работе отдельных комплексов. Несмотря на ограничения кабмина РТ, возобновили деятельность игровые зоны «Тики-вики» в ТЦ «Республика» и в «Моки» на улице Кулахметова. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили 37 нарушений в работе подобных объектов.

Масочно-перчаточный режим сохраняется для объектов торговли, общепита и транспорта. Фото Ильи Репина

Обязательный масочно-перчаточный режим сохраняется для объектов торговли, общепита и транспорта, для их посетителей и пассажиров остаются актуальными маски. Марина Патяшина обратила внимание, что везде при входе в общественные помещения должны быть сертифицированные антисептики, которые содержат не менее 60% спирта. Сотрудники организаций должны проходить через температурный фильтр утром, а посетители учреждений — в течение дня.

Инструкции для школ на случай COVID-19

С началом сентября в город возвращаются студенты, школьники с дач, от бабушек-дедушек, из поездок и лагерей, напомнил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. Глава татарстанского Роспотребнадзора рассказала о порядке работы детских учреждений.

Линейки в школах не запрещены. Можно проводить мероприятия на улице, в которых могут участвовать до 100 человек, а также — до 50 человек в помещениях. Рекомендовано проводить линейки для разных параллелей отдельно. Родители могут выбирать форму для собраний: при хорошей погоде — на улице или же в онлайне.

В течение первой учебной недели все школы Татарстана должны получить бактерицидные излучатели из расчета по два аппарата на этаж, а также по излучателю для актового зала и столовой. Республика профинансирует закупку этого оборудования в образовательные учреждения. А до тех пор, пока школы не получат излучатели, Марина Патяшина рекомендовала проводить сквозное проветривание после каждого урока и между сменами. Пока тепло, часть уроков спикер посоветовала организовать на улице.

Подходить к парте и разъяснять что-то ученику нужно в маске. Фото Максима Платонова

Во время урока учитель у доски может находиться без маски, а подходить к парте и разъяснять что-то ученику нужно в маске. Общаться с родителями нужно тоже в маске. Общаться в учительской сотрудникам школы предписывают также в средстве индивидуальной защиты.

Центрам дополнительного образования разрешили снова открыть свои двери, их руководители должны уведомить Роспотребнадзор об открытии не менее чем за один день до возобновления деятельности.

Утренники в детсадах проводить можно, но лишь по группам — никаких совмещенных праздников, подчеркнула Патяшина.

Что будет, если в школе кто-то заболеет коронавирусом?

В каждом конкретном случае в школах будут действовать исходя из ситуации, отметила глава республиканского Роспотребнадзора.

Заболевшего, естественно, изолируют до полного выздоровления и двух отрицательных тестов на COVID-19. За контактными детьми будут наблюдать. А на дистанционку класс переведут, если коронавирусом заболеют более трех учеников.

Если заболевает учитель, за детьми будут наблюдать. На изоляцию направят тех сотрудников, которые были в тесном контакте с заболевшим, за остальными учителями тоже будут наблюдать.

Ильсур Метшин напомнил, что у каждого директора должен быть четкий регламент действий. «Мы никогда не начинали новый учебный год в такой ситуации. Не место эмоциям, выплескиванию разных проблем в соцсетях», — подчеркнул мэр.

По его словам, надо решать все вопросы на месте, при поддержке администраций школ, заинтересованных лиц.

Ильсур Метшин напомнил, что у каждого директора должен быть четкий регламент действий. Фото kzn.ru

Можно ли ехать в Турцию?

Этот вопрос нередко задают сотрудникам Роспотребнадзора. Марина Патяшина дала советы и разъяснения для путешественников за границу. Она порекомендовала прежде внимательно изучить ситуацию в той стране, куда собирается отпускник.

Лучше выбирать официальные отели, избегать мест массового приема пищи: питаться в заведениях общепита на улице либо в номере. Отдавать предпочтение не общественному транспорту, а такси, не забывать про маску.

Перед поездкой за рубеж необходимо заполнить анкету на портале госуслуг, а по приезде, в течение трех дней нужно сдать анализ на коронавирус (можно сразу в аэропорту), результат будет готов в течение суток.

Результаты теста необходимо разместить на портале госуслуг — эту выгрузку Роспотребнадзор отслеживает. Если этой информации не будет, Роспотребнадзор передаст материалы по туристу в суд. Административный штраф за нарушение — от 15 до 45 тыс. рублей.

Три четверти коллектива должны привиться

В прошлый сезон в Казане 50% горожан вакцинировались от гриппа. Однако все поступившие в стационар с респираторными заболеваниями, гриппом и его осложнениями не были привиты от гриппа, подчеркнул замглавы Минздрава республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков рассказал, что в конце августа в Казань поступило свыше 85 тыс. доз вакцины от гриппа, которые рекомендованы ВОЗ. Фото kzn.ru

Поэтому в нынешнем сезоне планируется охватить вакцинацией не менее 60% населения, отметила Марина Патяшина. Провести ее необходимо в максимально короткие сроки, до конца октября. В Казани прививки по плану должны сделать более 754 тыс. человек, из них 202 тыс. детей и 550 тыс. взрослых.

Владимир Жаворонков рассказал, что в конце августа в Казань поступило свыше 85 тыс. доз вакцины от гриппа, которые рекомендованы ВОЗ. Это вакцины против вируса, подобного группе А: H1N1 и H3N2, а также вируса, подобного группе В: «Виктория» и «Ямагата». Они содержат иммуномодуляторы и являются инактивированными, то есть способствуют выработке иммунитета, но не способны вызвать заболевание гриппом. Для выработки иммунитета необходимо две-три недели, пояснил Жаворонков.

Охват в группах рисков вакциной должен быть не менее 75%, заметила Марина Патяшина. Она обратилась к руководителям организаций: «Если не хотите массовых заболеваний гриппом в своем коллективе, ваши сотрудники должны быть охвачены вакцинацией — не менее 75%».

Прививку можно сделать без предварительной записи и даже у входов в метро, такой порядок предусмотрели, чтобы избежать очередей в поликлиниках.

После выступления Патяшиной и Жаворонкова Ильсур Метшин дал поручение руководителям управления культуры, спорткомитета и других структур определить график и списки для вакцинации, чтобы избежать временного провала и наплыва среди желающих привиться.

По словам Гиниятуллина, задолженность управляющих компаний перед поставщиками на 1 августа составила 89 млн рублей, за последний месяц она уменьшилась на 34,5 млн рублей. Фото kzn.ru

Кто отопит четыре дома и детсад?

Исполком Казани направил письмо в прокуратуру города о принятии мер в отношении собственника котельной ООО ЭПЗ «ВКНИИВОЛТ» на улице Толстого, который в нарушение закона о теплоснабжении пытается отказаться от отопления четырех жилых домов и одного детсада, сообщил сегодня замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Он заметил, что собственник котельной не подавал в исполком заявление о снятии статуса единой теплоснабжающей организации, а в схеме теплоснабжения иных источников тепла для этих потребителей нет. Замруководителя исполкома попросил мэра содействовать в решении этого вопроса.

В целом к отопительному сезону в Казани готовы почти 100% из 817 соцобъектов и 96% из 5343 многоквартирных жилых домов. Тепло могут подать в здания все шесть крупных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, крупные районные котельные КТС «Савиново», «Горки», «Азино», а также 135 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных, рассказал Искандер Гиниятуллин.

Предприятия провели промывку и опрессовку 1,9 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, реконструировали 37 км трубопроводов. В Комитете ЖКХ исполкома Казани с началом пуска тепла жалобы от населения будут принимать по горячей линии, телефон которой сообщат позже на портале мэрии Казани KZN.RU. Заявки будут принимать и на сайте «Открытая Казань». Напомним, тепло в дома подадут, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться в течение пяти дней на отметке +8 градусов.

По словам Гиниятуллина, задолженность управляющих компаний перед поставщиками на 1 августа составила 89 млн рублей, за последний месяц она уменьшилась на 34,5 млн рублей. В августе прошлого года просроченная задолженность составляла 70 млн рублей.

Докладчик предложил создать городскую структуру, которая будет заниматься архитектурной подсветкой. Фото kzn.ru

Художественная подсветка — для всех новых объектов в городе

Во время «делового понедельника» гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков сообщил, что в этом году художественную подсветку смонтируют на двух футбольных стадионах и на фасаде Национальной библиотеки, планируется включить в эту работу площадь Свободы и другие центральные улицы Казани. Однако в штате «Казэнерго» не предусмотрено промышленных альпинистов, и их не хватает. Докладчик предложил создать городскую структуру, которая будет заниматься архитектурной подсветкой.

Ильсур Метшин ответил, что в городе как раз вводят новые стандарты по общественным пространствам. Казани нужен единый стиль по подсветке — к тому же современные решения дают в крупных компаниях. Мэр поручил в течение месяца подготовить предложение по созданию такой структуру на предприятии «Казэнерго». Градоначальник отметил, что необходимо следить за архитектурной подсветкой всех новых зданий, сооружений, жилых комплексов. «В буквальном смысле в пересчете на квадратные метры это копейки, а красота зданий и в целом внешний вид ночной Казани уходит на другой уровень — радует глаз жителей и гостей столицы», — отметил глава города.

Рустам Абдулхаков заявил, что «Казэнерго» совместно с Комитетом внешнего благоустройства планирует обратиться в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ — чтобы позволили включить в объем работ на следующий год установку новых опор для строительства сетей. Ильсур Метшин посоветовал сначала попытаться решить вопрос на уровне премьер-министра РТ Алексея Песошина. А если нужно будет заручиться поддержкой президента республики, мэр пообещал обратиться к нему.

Кроме того, Абдулхаков рассказала, что в Казани за последние два года заменили 14,2 тысячи неэффективных светильников на современные светодиодные лампы. За счет этого к 2027 году экономия на электроэнергии для муниципального бюджета составит 293 млн рублей, заявил он.

В этом году в Казани стартовала программа «Ремонт дорожно-уличной сети», в ее рамках наружное освещение появится на 85 объектах. В первую очередь работы будут выполнены на тех улицах, откуда поступало наибольшее количество обращений об отсутствии уличного освещения: Военный городок-32 в поселке Аракчино, на улицах Химической, Центральной, Ю. Фучика, Братьев Петряевых, Кулагина, Крутовской и других. Одним из самых протяженных ремонтируемых участков в этом году станет Аракчинское шоссе — здесь заменят 4,7 км линии наружного освещения. В казанских поселках Константиновка, Отары, Беляевский, Залесный смонтировали 50 км инженерных сетей и установили более 1,5 тыс. светильников. Всего за пять лет в жилых массивах Казани восстановили работу более 6 тыс. светоточек.

Метшин успокоил горожан, которые обращаются с вопросами по программе «Наш двор»: там, где дорожники уложили новый асфальт, обязательно появится и освещение, а также малые архитектурные формы. Фото kzn.ru

В заключение Метшин успокоил горожан, которые обращаются с вопросами по программе «Наш двор»: там, где дорожники уложили новый асфальт, обязательно появится и освещение, а также малые архитектурные формы. Детские площадки на 226 территориях, где начали работы в этому году, доведут до конца.



Екатерина Аблаева