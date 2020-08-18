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На татарстанском портале по поиску временной работы появилось около 200 вакансии

02:36, 18.08.2020
На татарстанском портале по поиску временной работы появилось около 200 вакансии
Фото: realnoevremya.ru

На портале по поиску временной работы в Татарстане разместили уже около 200 вакансии, сообщил министр молодежи республики Дамир Фаттахов в ходе прямого эфира.

По его словам, такой портал появился в республике, потому что имеющиеся на данный момент сервисы по поиску работы не отвечают на запросы студенческой молодежи.

Сайт «Работа молодым», на котором размещены вакансии для жителей республики от 14 до 30 лет, появился в конце июля.

Общество Татарстан
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