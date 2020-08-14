До 1 января 2020 года в российских школах не будет массовых мероприятий

Массовые мероприятия в российских школах будут запрещены до 1 января 2021 года, приводит слова министра просвещения Сергея Кравцова ТАСС.



«Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», — сообщил он.

Также Кравцов отметил, что для возобновления с первого сентября очного формата обучения сегодня в школах проводится ремонт и дезинфицируются помещения.

Министерство просвещения также проводит совещания для того, чтобы продумать организацию учебного процесса в новых условиях.

Ранее Кравцов сообщил, что в РФ учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.

