В Татарстане создадут Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики о создании Координационного совета РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе.
Согласно документу, совет будет участвовать в разработке проектов соцзащиты и реабилитации ветеранов. Также он будет участвовать в проведении военно-мемориальных мероприятий и пропаганде «важности и значимости добросовестной военной службы».
Также Координационный совет будет предоставлять татарстанскому кабмину информацию о социально-экономическом положении ветеранов.
Подчеркивается, что члены совета будут работать на общественных началах.ОбществоВласть Татарстан
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