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В Татарстане создадут Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе

17:08, 11.08.2020
В Татарстане создадут Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики о создании Координационного совета РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе.

Согласно документу, совет будет участвовать в разработке проектов соцзащиты и реабилитации ветеранов. Также он будет участвовать в проведении военно-мемориальных мероприятий и пропаганде «важности и значимости добросовестной военной службы».

Также Координационный совет будет предоставлять татарстанскому кабмину информацию о социально-экономическом положении ветеранов.

Подчеркивается, что члены совета будут работать на общественных началах.

ОбществоВласть Татарстан

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