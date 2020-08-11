В Татарстане создадут Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики о создании Координационного совета РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном-Кавказе.

Согласно документу, совет будет участвовать в разработке проектов соцзащиты и реабилитации ветеранов. Также он будет участвовать в проведении военно-мемориальных мероприятий и пропаганде «важности и значимости добросовестной военной службы».

Также Координационный совет будет предоставлять татарстанскому кабмину информацию о социально-экономическом положении ветеранов.

Подчеркивается, что члены совета будут работать на общественных началах.