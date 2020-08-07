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«Жизнь в мире без телефона». Новый выпуск проекта RT «ALT История»

13:55, 07.08.2020
«Жизнь в мире без телефона». Новый выпуск проекта RT «ALT История»
Фото: Cкриншот youtube.com

На YouТube в рамках проекта RT «ALT История» вышел новый выпуск. Эпизод рассказывает о жизни в мире без телефонов.

В пятиминутном ролике моделируется жизнь в альтернативной реальности, где люди не изобрели телефонную связь и приходится искать новые способы передачи данных.

В одном из предыдущих выпусков создатели проекта рассказали о мире без ядерного оружия.

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