«Жизнь в мире без телефона». Новый выпуск проекта RT «ALT История»

На YouТube в рамках проекта RT «ALT История» вышел новый выпуск. Эпизод рассказывает о жизни в мире без телефонов.

В пятиминутном ролике моделируется жизнь в альтернативной реальности, где люди не изобрели телефонную связь и приходится искать новые способы передачи данных.

В одном из предыдущих выпусков создатели проекта рассказали о мире без ядерного оружия.