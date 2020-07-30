В Совфеде сообщили о подробностях реализации поправок в Конституцию

Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по мониторингу изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников, среди законопроектов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию РФ поправок, первым нужно принять законопроект о правительстве, который ожидается в начале осенней сессии.

Представитель Госдумы отметил, что после нужно принять закон об организации органов власти в субъектах РФ. Также он отметил, что конкретного законопроекта еще нет, есть только наработки, пишет «РИА Новости».



Напомним, что поправки в основной закон РФ были поддержаны и вступили в силу 4 июля.