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В Совфеде сообщили о подробностях реализации поправок в Конституцию

13:45, 30.07.2020
В Совфеде сообщили о подробностях реализации поправок в Конституцию
Фото: mil.ru

Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по мониторингу изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников, среди законопроектов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию РФ поправок, первым нужно принять законопроект о правительстве, который ожидается в начале осенней сессии.

Представитель Госдумы отметил, что после нужно принять закон об организации органов власти в субъектах РФ. Также он отметил, что конкретного законопроекта еще нет, есть только наработки, пишет «РИА Новости».

Напомним, что поправки в основной закон РФ были поддержаны и вступили в силу 4 июля.

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