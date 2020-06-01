На Кремлевской набережной в Казани стартует акция «Подари книге вторую жизнь»

В Казани завтра, 1 июня, на Кремлевской набережной в очередной раз стартует акция «Подари книге вторую жизнь».

Любой желающий сможет принести прочитанные книги в уличную библиотеку на набережной. Тому, кто принесёт больше 15 книг, администрация подарит сертификат на прокат велосипедов, роликов или самоката.

Книги будут принимать в павильоне «Прокат роликов» с 12 до 22 часов, акция продлится до сентября, сообщает пресс-служба Набережной.



