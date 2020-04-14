В Татарстане за сутки проверили на коронавирус 945 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось, что за сутки в республике проверили на коронавирус 945 человек. Всего в республике проведено 25 802 теста.

На сегодня в РТ исследования на COVID-19 проводят лаборатории восьми государственных медучреждений и одна частная. Также планируется проводить анализы на базе медсанчасти республиканского управления ФСИН, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в госбольницах берут анализы на коронавирус у тех, кто прибыл из-за границы и имеет признаки респираторных заболеваний. Также подлежат тестированию те, кто контактировал с зараженными, больные с внебольничной пневмонией, лица старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, медработники группы риска и лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, и персонал этих учреждений при наличии симптомов респираторных заболеваний.

Напомним, за предыдущие сутки медики проверили на коронавирус 510 человек.