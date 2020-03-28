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Онлайн концерты Салавата, Ришата Тухватуллина и Диляры Вагаповой посмотрели 1,5 млн зрителей

10:43, 28.03.2020
Онлайн концерты Салавата, Ришата Тухватуллина и Диляры Вагаповой посмотрели 1,5 млн зрителей
Фото: скриншот

За три дня акции #айдадомой концерты татарстанских исполнителей посмотрели около 1,5 млн человек. За это время успели пройти стримы выступлений звезд татарской эстрады Салавата Фатхетдинова и Ришата Тухватуллина.

Накануне же транслировался онлайн-концерт казанской певицы Диляры Вагаповой.

Онлайн-выступления исполнителей можно увидеть в прямом эфире в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube.

Напомним, что концерт Салавата собрал около 500 тысяч просмотров. Трансляцию смотрели не только жители Татарстана или России, были также зрители из Турции, Испании и даже Конго.

ОбществоКультураТехнологииМедиа Татарстан
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