Онлайн концерты Салавата, Ришата Тухватуллина и Диляры Вагаповой посмотрели 1,5 млн зрителей
За три дня акции #айдадомой концерты татарстанских исполнителей посмотрели около 1,5 млн человек. За это время успели пройти стримы выступлений звезд татарской эстрады Салавата Фатхетдинова и Ришата Тухватуллина.
Накануне же транслировался онлайн-концерт казанской певицы Диляры Вагаповой.
Онлайн-выступления исполнителей можно увидеть в прямом эфире в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube.
Напомним, что концерт Салавата собрал около 500 тысяч просмотров. Трансляцию смотрели не только жители Татарстана или России, были также зрители из Турции, Испании и даже Конго.ОбществоКультураТехнологииМедиа Татарстан
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