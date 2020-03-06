Путину сделали предложение руки и сердца в Иваново
Президент России Владимир Путин рассказал, что в Иваново одна из девушек сделала ему предложение руки и сердца.
Сегодня российский лидер находится с рабочей поездкой в Иваново.
В ходе осмотра поликлиники и общения с горожанами одна из девушек выкрикнула: «А возьмите меня замуж!»
«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — передает «РИА Новости» слова Путина.ОбществоВласть
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