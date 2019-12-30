В этом году в мире произошло 15 природных катастроф, ущерб от каждой превышает $1 млрд

В 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, каждая из которых принесла не менее $1 млрд убытков.

На первом месте по сумме ущерба занимают лесные пожары в американской штате Калифорния, которые произошли в октябре-ноябре, — $25 миллиардов. Вторую строчку занимает тайфун «Хагибис», обрушившийся на Японию в октябре ($15 миллиардов). Топ-3 замыкает наводнение на Среднем Западе США, произошедшее с марта по июнь ($12,5 млрд).

Далее идут наводнения в Китае (произошли в июне-августе; сумма ущерба составляет $12 млрд), ураган «Дориан» в Северной Америке (сентябрь, $11,4 млрд), наводнения на севере Индии (июнь-октябрь, $10 млрд), тайфун «Лекима» в Китае (август, $10 млрд), наводнения в Иране (март-июнь, $8,3 млрд), тропический шторм «Имельда» в Техасе (сентябрь, $8 млрд), циклон «Фани» в Индии и Бангладеш (май, $8,1 млрд), сообщает SABC со ссылкой на подсчеты международной гуманитарной организации Christian aid.

Ранее сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 15 млрд рублей.