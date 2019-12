Cкрипач Дэвид Гарретт представит программу своего мирового тура “UNLIMITED — LIVE” в России

После успеха в 14 странах, начиная с его родной Германии и до Италии, Польши, Турции и Израиля, скрипач-суперзвезда Дэвид Гарретт представит программу своего мирового тура “UNLIMITED — LIVE” в России!

Его называют Паганини в мире популярной музыки и Джимми Хендриксом среди скрипачей. Практически каждое его выступление в России гарантирует аншлаг, как это было с предыдущим туром “Explosive Live”. Одна из главных фигур в мире кроссовера, Гарретт одинаково свободно чувствует себя, выступая с выдающимися оркестрами и играя известные широкой публике рок-хиты. Его новое шоу, в одинаковой мере заряженное энергетикой и камерное, уже получило восторженные отзывы от более чем 200 000 фанатов в 2019 году.

Чтобы отпраздновать 10 лет работы в жанре кроссовер, Дэвид Гарретт со своей командой создали специальную программу, работа над которой заняла больше года. “UNLIMITED — LIVE” это потрясающая и выдающаяся работа, с помощью визуальных и звуковых решений переносящая зрителей в разные миры, будь это глубокое синее море или футуристический мегаполис.

“Без границ” (Unlimited) — это не только название новой концертной программы, но и фраза, описывающая музыкальную философию Гарретта и его страсть к постоянным экспериментам. Он привил множеству людей любовь как к кроссоверу, так и к классической музыке. Его свежие прочтения таких хитов, как Purple Rain и Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters и November Rain, вечнозеленых поп-шлягеров вроде Viva La Vida и Hey, Jude, а также классических произведений вроде “Лунного света” Дебюсси и 5 симфонии Бетховена обеспечили Гарретту любовь миллионов поклонников по всему миру. За свою карьеру скрипач получил 24 золотых и 16 платиновых наград в Гонконге, Германии, Мексике, Тайване, Бразилии и многих других странах.

“Я с нетерпением жду продолжения тура “UNLIMITED — LIVE” в 2020-м году и, больше чем когда-либо, хочу, чтобы мои фанаты присоединились ко мне в этом музыкальном путешествии, — говорит Гарретт. Не пропустите концерт одного из лучших мировых инструменталистов в Crocus City Hall 24 сентября — вас ждет энергия рока, нежность баллад, изысканность популярных классических произведений, и все это за один-единственный вечер!

Тур “UNLIMITED — LIVE” пройдет в следующих городах:

16 сентября — Екатеринбург — ККТ “Космос”

18 сентября — Казань — Татнефть Арена

20 сентября — Воронеж — КЗ “Эвент-холл”

22 сентября — Краснодар — ДС “Олимп”

24 сентября — Москва — Crocus City Hall

26 сентября — Санкт-Петербург — Ледовый Дворец

29 сентября — Одесса — Одесский театр оперы и балета

01 октября — Киев — Дворец Спорта

03 октября — Харьков — Харьковский театр оперы и балета

Билеты в продаже с 13 декабря на kassir.ru, tna-tickets.ru и в кассах города!