Россияне смогут получить шенгенскую визу на 5 лет

Евросоюз начнет выдавать шенгенские визы сразу на 5 лет. Изменения вносятся в визовый кодекс, после них Европа откажется от документов на 3 и 4 года.

Теперь визы будут выдаваться на год, два и пять лет, рассказал генконсул Италии в РФ Франческо Форте.

«Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — приводит его слова «РИА Новости».

В 2018 году генконсульство Италии в Москве выдало россиянам около 470 тысяч виз, при этом число российских туристов, посетивших Италию, составило, примерно, 680 тысяч человек.

Напомним, что в июне этого года Евросоюз упростил выдачу виз. По новым правилам заявку на «шенген» можно подавать максимум за 6 месяцев (до этого за 3 месяца) и минимум за 15 дней.



