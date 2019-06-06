Совет ЕС упростил порядок выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза выступил за поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, сообщается на официальном портале организации.

По новым правилам на визу можно подавать максимум за шесть месяцев (до этого за три месяца) и минимум за 15 дней. Также изменился порядок заполнения заявки на визу, теперь это можно сделать в электронном виде. Кроме того, было решено увеличить визовый сбор до 80 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз введет визы для граждан США с 2021 года.

С этого периода в отношении американцев будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), регулирующая въезд в Шенгенскую зону. Подобное решение связано с необходимостью усилить меры безопасности в регионе для снижения рисков, связанных в том числе с нелегальной миграцией.