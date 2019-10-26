Министр экономики РФ: желающие что-то поменять в стране должны идти на конкурс «Лидеры России»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что желающие поменять жизнь в стране должны участвовать в конкурсе «Лидеры России».

«Остался один день, и на самом деле в этом цикле это последняя возможность принять такое решение, решение, важное для себя, решение, которое может изменить твою жизнь», — передает слова министра ТАСС.

Он отметил, что победители и финалисты конкурса меняют и само министерство. Уже несколько чиновников в Минэкономразвития назначены из числа участников.

«Поэтому если у ребят и девушек по всей стране есть желание менять жизнь вокруг себя, менять жизнь нашей страны, то это как раз самый лучший способ воспользоваться этой возможностью и использовать те навыки и тот опыт, которые у людей уже наработаны, на реализацию еще более масштабных и крупных проектов», — заключил Орешкин.

Напомним, что самым популярным среди наставников «Лидеров России» является президент Татарстана Рустам Минниханов.