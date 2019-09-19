У учредителя морского пароходства найдены дорогостоящие картины Рериха и Айвазовского

Члену совета директоров и учредителю Мурманского морского пароходства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе обысков у него были изъяты дорогостоящие картины: 11 репродукций работ Н.К. Рериха, одна из которых — «Поморяне. Вечер» — в 2009 году оценивалась в сумму около 2,5—3 млн долларов. И картина И.К. Айвазовского «У берега Капри». Также изъяты документы по деятельности офшорных компаний.

Обвиняемого доставили в Мурманск по месту совершения преступления. Судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.