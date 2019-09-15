Сенцов рассказал об условиях содержания в российской тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден Россией, рассказал об условиях содержания в российской тюрьме. Также он опубликовал фотографию из колонии, сделанную в канун нового 2016 года.



По его словам, заключенным нельзя иметь телефон или доступ в интернет, «хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют».

«Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял», — написал Сенцов в Facebook.

Как добавил режиссер, получив возможность связи, он кратко связывался с родными, «чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут».

Ранее президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев. 7 сентября состоялся обмен заключенными межу Россией и Украиной по формуле «35 на 35», Сенцов входил в этот список.

В 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.