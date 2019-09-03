В России на систему Fan ID для матчей чемпионата Европы в 2020 году потратят более 132 млн рублей

Правительство Российской Федерации выделило Минкомсвязи 132,7 млн рублей для создания системы идентификации болельщиков на матче чемпионата Европы в 2020 году.

Средства, выделяемые из резервного фонда кабмина, будут направлены на обеспечение функционирования систем идентификации болельщиков, в том числе на изготовление, выдачу, замену паспорта болельщика, или Fan ID, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Fan ID — нововведение, принадлежащее России, которое появилось во время чемпионата мира в 2018 году. Это персонализированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, сходивший на матч.

Напомним, на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы в России в 2020 году планируется потратить более 6,3 млрд рублей. Евро-2020 проводится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на футбольной арене «Стадион Санкт-Петербург».

