Стерлитамакский дом культуры могут передать РПЦ в безвозмездное пользование

Минземимущества Республики Башкортостан предложило передать здание стерлитамакского дома культуры Уфимской епархии на правах безвозмездного пользования или в аренду после согласования с врио главы РБ Радием Хабировым.

В письме ведомства уточняется, что с просьбой о безвозмездной передаче здания стерлитамакского дома культуры в собственность Уфимской епархии обратился митрополит Уфимский и Стерлитамакский. В епархии планируют создать в здании воскресную школу и бесплатные секции для молодежи, передает «Эхо Москвы в Уфе».

В пресс-службе Радия Хабирова радиостанции сообщили, что документы уже поступили и находятся на рассмотрении.

Отметим, что здание бывшего городского дома культуры на ул. Ленина, 2 в Стерлитамаке уже несколько лет не используется по назначению. Сейчас оно заброшено.

Ранее «Реальное время» писало, что на реконструкцию здания Сибайского концертно-театрального объединения выделили 368 млн рублей.

