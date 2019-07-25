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Стерлитамакский дом культуры могут передать РПЦ в безвозмездное пользование

12:56, 25.07.2019 2
Стерлитамакский дом культуры могут передать РПЦ в безвозмездное пользование
Фото: скриншот google.ru

Минземимущества Республики Башкортостан предложило передать здание стерлитамакского дома культуры Уфимской епархии на правах безвозмездного пользования или в аренду после согласования с врио главы РБ Радием Хабировым.

В письме ведомства уточняется, что с просьбой о безвозмездной передаче здания стерлитамакского дома культуры в собственность Уфимской епархии обратился митрополит Уфимский и Стерлитамакский. В епархии планируют создать в здании воскресную школу и бесплатные секции для молодежи, передает «Эхо Москвы в Уфе».

В пресс-службе Радия Хабирова радиостанции сообщили, что документы уже поступили и находятся на рассмотрении.

Отметим, что здание бывшего городского дома культуры на ул. Ленина, 2 в Стерлитамаке уже несколько лет не используется по назначению. Сейчас оно заброшено.

Ранее «Реальное время» писало, что на реконструкцию здания Сибайского концертно-театрального объединения выделили 368 млн рублей.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:06
    РПЦ кругом бизнес.
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  • Анонимно 13:13
    Это за какие заслуги такая халява?
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