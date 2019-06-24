ГИБДД Казани снизила разрешенную скорость на Чистопольской до 40 км/ч

В ГИБДД Казани подтвердили, что на нескольких участках улицы Чистопольской ограничение скорости снижено до 40 км/ч.

«На улице Чистопольской очень оживленное движение транспорта, есть участки с высокой концентрацией ДТП. Чтобы снизить риски, было принято решение уменьшить скоростное ограничение с 60 км/ч до 40 км/ч», — цитирует «Татар-информ» ответ ОГИБДД УМВД России по Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ГИБДД повысит допустимую скорость до 110 км/ч. Однако при этом планируется ввести «Тотальный контроль» на четырех дорогах.