Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД Казани снизила разрешенную скорость на Чистопольской до 40 км/ч

16:56, 24.06.2019 2
ГИБДД Казани снизила разрешенную скорость на Чистопольской до 40 км/ч
Фото: tatar-inform.ru

В ГИБДД Казани подтвердили, что на нескольких участках улицы Чистопольской ограничение скорости снижено до 40 км/ч.

«На улице Чистопольской очень оживленное движение транспорта, есть участки с высокой концентрацией ДТП. Чтобы снизить риски, было принято решение уменьшить скоростное ограничение с 60 км/ч до 40 км/ч», — цитирует «Татар-информ» ответ ОГИБДД УМВД России по Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ГИБДД повысит допустимую скорость до 110 км/ч. Однако при этом планируется ввести «Тотальный контроль» на четырех дорогах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:13
    просто на этом участке камеры начали меньше штрафа собирать. поэтому снизили скорость. сейчас еще больше нарушении и заторы будут.
    Ответить
  • Анонимно 17:25
    А чего пешеходной не сделали??!!! Нормальная широкая освещённая улица, зачем искусственно занижать скорость потока, создавая пробки? Явно решили увеличить поборы с водителей, иных причин не вижу!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров