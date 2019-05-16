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Букмекеры определили главного фаворита «Евровидения-2019»

07:45, 16.05.2019 1
Букмекеры определили главного фаворита «Евровидения-2019»
Фото: скриншот - youtube.com

Больше всего шансов на победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» у нидерландского музыканта Дункана Лоуренса с песней Arcade. Об этом говорят прогнозы букмекерских контор.

Второе место, предварительно, займет представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. Третье – французский певец Билал Ассани, передает издание El Periódico.

Согласно прогнозам, российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream окажется на четвертом месте.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» уже стартовал в Тель-Авиве 14 мая. Финал состоится в субботу, 18 мая. На нем выступит известная американская певица Мадонна.

ОбществоКультура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:53
    Я буду голосовать за белоруссочку Zeny
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