Букмекеры определили главного фаворита «Евровидения-2019»

Больше всего шансов на победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» у нидерландского музыканта Дункана Лоуренса с песней Arcade. Об этом говорят прогнозы букмекерских контор.

Второе место, предварительно, займет представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. Третье – французский певец Билал Ассани, передает издание El Periódico.

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Согласно прогнозам, российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream окажется на четвертом месте.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» уже стартовал в Тель-Авиве 14 мая. Финал состоится в субботу, 18 мая. На нем выступит известная американская певица Мадонна.