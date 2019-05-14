Соловьев выгнал украинского журналиста из-за слов о Бандере

Российский телеведущий Владимир Соловьев во время эфира программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24» выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии.

Конфликт начался со спора о роли главы СССР Иосифа Сталина в истории. Позже речь зашла об организаторе украинского националистического движения на Западной Украине Степане Бандере.

По мнению Соловьева, Бандера воевал на стороне главы фашистской Германии, и теперь образ украинского пособника нацистов популяризируется на Украине. Непогодин возразил, что Бандера боролся со сталинизмом, добавив, что «альтернативы не было».

«Говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы. Пошел вон отсюда. Даже объяснять ничего не хочу», — ответил телеведущий.

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Украинский журналист покинул студию без возражений.

Напомним, ранее Соловьев выгнал из студии телеканала «России 1» эксперта из Польши Якуба Корейбу.