В России могут запретить использовать пластик

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил введение в России для защиты природы запрета на использование пластика.

«Пластик является существеннейшей угрозой всей планете», — сказал он, отметив, что сейчас есть компоненты, которые способны заменить пластик.

По его словам, в некоторых странах рассматривают возможность введения запрета на использование пластика, пишет ТАСС.

«Может быть, мы когда-нибудь к этому тоже придем», — отметил Медведев.



Ранее в Госдуме РФ предложили ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. После председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова предложила запретить бесплатно раздавать пластиковые пакеты в магазинах.