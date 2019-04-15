В России предложили запретить бесплатно раздавать пластиковые пакеты в магазинах

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова предложила запретить бесплатно раздавать пластиковые пакеты в магазинах.

«Цены и налоги на них сделать высокими, вместо этого предлагать покупателям сумки из ткани, пакеты из бумаги или из материалов, которые поддаются переработке», — цитирует ее пресс-служба Мособлдумы.

Запрет на бесплатную выдачу пакетов в магазине уже существует в Европе.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Автором инициативы является первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Поясняется, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред экологии «ввиду чрезвычайно долгого разложения».