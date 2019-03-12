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В Венесуэле заявили о восстановлении подачи электричества почти во всей стране

19:48, 12.03.2019
В Венесуэле заявили о восстановлении подачи электричества почти во всей стране
Фото: pixabay.com

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что подача электричества восстановлена практически во всей стране.

«Сообщаю всем, что к полудню (19.00 мск) 12 марта была почти полностью восстановлена подача электричества по всей стране», — цитирует Родригеса телеканал Telesur.

Тем не менее жители некоторых населенных пунктов сообщают, что по-прежнему остаются без света.

Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества. Причиной случившегося называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что полиция задержала двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны.

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