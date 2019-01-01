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Главой парка Горького временно назначен руководитель «Мосгорпарка»

21:26, 01.01.2019
Главой парка Горького временно назначен руководитель «Мосгорпарка»
Фото: mos.ru

Директором парка Горького временно назначен глава Объединенной дирекции «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.

«Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО «Парк Горького». Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя Объединенной дирекции «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу департамента культуры.

Дунаев займет место предыдущего директора Марины Люльчук, которую мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить после обрушения пешеходного моста.

Инцидент произошел во время празднования Нового года. В результате обрушения моста пострадали 13 человек.

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