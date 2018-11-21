Казанец Рамис Рафисович Бурганов подал на собственное банкротство

Арбитражный суд Татарстана получил заявление о собственном банкротстве от жителя Казани Рамиса Рафисовича Бурганова.

Согласно материалам суда, сумма исковых требований составляет 4,2 млн рублей.

Из открытых источников удалось выяснить, что в Казани работает хирург, ФИО которого совпадает с указанным в заявлении. Также в столице Татарстана был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Рамис Рафисович Бурганов.

«Реальное время» направило в Минобраз РТ о том не связан ли заявитель с главой министерства Рафисом Бургановым.

Напомним, что в декабре 2017 года Рафис Бурганов был назначен на пост министра образования Татарстана. С 2010 по 2014 год он занимал должность министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ. В официальной биографии чиновника о его семье не говорится. При этом известно, что Бурганов женат, у него двое детей — сын и дочь. Свидетельств о том, что банкротящийся житель Казани является сыном республиканского министра образования, нет.

