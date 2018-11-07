В Самаре осудят наркобанду, заработавшую на продаже запрещенных веществ 285 млн рублей

В Самаре завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона, организовавших наркобанду по продаже запрещенных веществ.

Предварительно установлено, что в период с 2013 по 2016 год мужчины распространяли синтетические наркотики через интернет-магазин. У каждого участника группировки была своя роль, начиная от курьера и фасовщика и заканчивая оператором и программистом. Также было создано пять структурных подразделений в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Башкирии и Москве.

Выводили деньги преступники на 252 банковские карты различных кредитных учреждений и в дальнейшем обналичивали их в Тольятти, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Общая сумма легализованных денежных средств превысила 285 миллионов рублей, а совокупная масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила 22 килограмма, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее у банды дилеров в Пермском крае изъяли 15 кг наркотиков.