Путин одобрил идею отдельного содержания осужденных за терроризм

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о содержании осужденных за совершение террористических преступлений отдельно от остальных заключенных.

«По поводу содержания людей, осужденных за террористические преступления, вместе с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за общеуголовные преступления, конечно, об этом нужно подумать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует RT.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний согласилась создать отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям.