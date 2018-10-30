В США застрелили рэпера Young Greatness

В Новом Орлеане застрелили американского рэпера Теодора Джонса (Young Greatness). Музыканту было 34 года.

По данным BBC, рэпера убили около одного из ресторанов. На данный момент полиция ищет двух подозреваемых.

Young Greatness наиболее известен по треку Moolah, который был выпущен в 2015 году. Песня попала в чарт Billboard Hot 100, а клип на нее набрал на YouTube более 30 млн просмотров.

Напомним, в начале октября в Нью-Йорке убили рэпера Фрэнка Снайдера, известного под псевдонимом Hollywood Play.