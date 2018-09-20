В КПРФ предложили сократить новогодние праздники до трех дней

В КПРФ предложили сократить новогодние праздники до трех или четырех дней, так как этого вполне достаточно для отдыха.

«Лучше дать людям больше дней на отдых в мае, люди проведут это время с большей пользой, будут огородами заниматься, а не пить. Новогодние праздники — это сплошное пьянство. Сами люди просят, что не надо столько выходных. Когда в кармане пусто, не очень празднуется», — заявил член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин «НСН».

По его словам, если еще «отмечать все религиозные праздники, то на работу времени точно не останется».

Напомним, ранее российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос праздничных и выходных дней в 2019 году. Согласно графику, новогодние каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января.