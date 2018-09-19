Российская трехсторонняя комиссия одобрила перенос выходных в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос праздничных и выходных дней в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте Минтруда России.



Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Так, предлагается перенести 5 и 6 января (суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). В результате в первую неделю мая только два дня будут рабочих. Кроме того, планируется перенести выходной с 23 февраля (суббота) на 10 мая (пятница).

Если проект будет принят, то у россиян выходными днями будут считаться периоды с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, с 2 по 4 ноября и 12 июня.