Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства

Министерство финансов России подготовило план мероприятий по снижению влияния санкций на российскую экономику. Правительственный план одобрили на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова.

До конца месяца должна быть создана рабочая группа по противодействию санкциям, передает «Коммерсант». В перечень ответных мер, одобренных правительством, входят пять тематических блоков и 17 пунктов.

Один из блоков включает меры по внешнеэкономическим расчетам, другой посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок. Антимонопольный блок призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2019 года.



Правительство также систематизирует меры по ограничению доступа к информации о компаниях, которые могут попасть под санкции.