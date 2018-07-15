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В Удмуртии среднюю школу могут закрыть из-за многочисленных нарушений

20:27, 15.07.2018

Власти Удмуртии могут закрыть среднюю школу в деревне Эркешево Балезинского района УР. В здании имеются многочисленные нарушения, и законодательство запрещает продолжать учебный процесс.

«Учреждение не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность, пищеблок школы требует реконструкции, в здании школы необходимо провести текущий ремонт», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что на сегодня здание эксплуатироваться не может. Однако будет ли школа закрыта совсем, не говорится.

По данным образовательного портала Удмуртии, школа в Эркешево построена в 1982 году. Сейчас в ней обучается 60 школьников.

ОбществоОбразование Удмуртия
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