В Башкирии записали клип «Вернись, Рахимов»

В Башкирии двое музыкантов записали музыкальный ролик: «Вернись, Рахимов». Юмористический кавер на песню «Батарейка» группы «Жуки» был опубликован на минувшей неделе.

На видео два исполнителя появляются в масках, изображающих первого президента РБ Муртазу Рахимова. Один из музыкантов играет на гитаре и выступает основным вокалистом. Второй аккомпанирует на кубызе.

Песня заканчивается куплетом со словами: «И у республики садится батарейка». А в конце молодые люди говорят: «Вернись, Рахимов».