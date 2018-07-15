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В Башкирии записали клип «Вернись, Рахимов»

19:31, 15.07.2018
В Башкирии записали клип «Вернись, Рахимов»

В Башкирии двое музыкантов записали музыкальный ролик: «Вернись, Рахимов». Юмористический кавер на песню «Батарейка» группы «Жуки» был опубликован на минувшей неделе.

На видео два исполнителя появляются в масках, изображающих первого президента РБ Муртазу Рахимова. Один из музыкантов играет на гитаре и выступает основным вокалистом. Второй аккомпанирует на кубызе.

Песня заканчивается куплетом со словами: «И у республики садится батарейка». А в конце молодые люди говорят: «Вернись, Рахимов».

ОбществоВласть Башкортостан
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