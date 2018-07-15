В Башкирии записали клип «Вернись, Рахимов»
В Башкирии двое музыкантов записали музыкальный ролик: «Вернись, Рахимов». Юмористический кавер на песню «Батарейка» группы «Жуки» был опубликован на минувшей неделе.
На видео два исполнителя появляются в масках, изображающих первого президента РБ Муртазу Рахимова. Один из музыкантов играет на гитаре и выступает основным вокалистом. Второй аккомпанирует на кубызе.
Песня заканчивается куплетом со словами: «И у республики садится батарейка». А в конце молодые люди говорят: «Вернись, Рахимов».ОбществоВласть Башкортостан
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