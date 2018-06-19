В 2019 году в РТ появятся разработки завода по производству стройматериалов из золы МСЗ

К середине 2019 года в Татарстане появятся первые разработки завода, который будет производить строительные материалы из золы и шлаков мусоросжигательного завода. Об сообщила руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 Елена Ямщикова.

Предприятие по обезвреживанию золы и шлаков планируют запустить вместе с мусоросжигательным заводом. Технология производства строительных материалов из золы и шлаков носит название «Карбон-8» и применяется в Великобритании. Весь процесс происходит в специальных печах, что исключает выброс загрязняющих веществ, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что 28 июня на пяти площадках пройдут слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане. По предварительному плану, его строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.