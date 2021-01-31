Башкирская неделя: уфимские протесты, послание Хабирова и бюст Заки Валиди

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Неделя завершается в Уфе почти тем же, чем и начиналась: протестными акциями, обсуждением COVID-паспортов и спорами вокруг Заки Валиди. Про роль в истории Валиди, одного из инициаторов создания Башкирской республики, вспомнили после исчезновения его бюста со двора СпбГУ. Радий Хабиров выступил с посланием к Госсобранию РБ, рассказал о грандиозных планах и судьбоносных свершениях. Тем временем у него родился второй сын. «Башкорт» не может добиться отмены запрета на свою деятельность, «Уфаоргсинтез» пережил потенциально опасный пожар, а к перспективам провести Олимпиаду в Уфе серьезно не относится даже глава местного Минспорта.

Уфа протестная

Протестные акции прошлой недели, как и сегодняшние, стали важной темой для республики. Люди вышли на улицы, власти отреагировали на это.

Экс-руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный (а сегодня — депутат Госсобрания — Курултая РБ) предложил исключать из колледжей и вузов студентов за призывы участвовать в протестах.

Минобразования Башкирии пока не поддержало законопроект, но уже предупредило родителей, что детей могут оштрафовать за участие в несанкционированных митингах. В то же время в министерстве категорически отрицают, что студентам Уфимского машиностроительного колледжа запретили в выходные покидать общежитие.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что выступает против отчислений протестующих студентов. «Увязывать мысли людей и их убеждения с каким-либо наказанием категорически недопустимо», — сказал он. На встрече с молодежью Нефтекамска Хабиров рассказал о наказании для организаторов, с остальными же призвал договариваться: «Организаторы будут наказаны, они уже наказаны. Остальные — ну что, сходят посмотрят, поморозят себя, снежками покидаются, хотя это категорически нельзя делать».

Фото: mgazeta.com

К сегодняшнему дню власти подготовились: на выходные запретили парковку перед Конгресс-холлом «Торатау». Кинотеатры Уфы объявили 50%-ные скидки на дневные сеансы для студентов. Различные акции предложили парикмахерские, салоны красоты, бани, шиномонтажные мастерские и так далее. «Горнолыжка» и катки пообещали работать бесплатно.

Чемезов из Уфы

Уфимский студент Данил Чемезов получил свою минуту славы, задав президенту РФ вопрос о расследовании Алексея Навального и «дворце» в Геленджике.

Владимир Путин заверил юношу, что не владеет ничем из указанного в ролике оппозиционера.

«Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — заявил глава государства.

Фото: kremlin.ru

Послание «башлыка»

На уходящей неделе глава Башкирии выступил с ежегодным посланием к Курултаю.

В выступлении он подвел итоги года и рассказал о грандиозных планах.

Говоря о коронавирусе, Радий Хабиров поблагодарил врачей, рассказал об успехах в строительстве «ковидных» больниц. Разработанные в РБ инфекционные стационары в виде цветка курая уже «расцветают» в других регионах.

«Башлык» надеется «стряхнуть» коронавирус в ближайшее время благодаря вакцине. Он напомнил, что и сам привился от коронавируса еще в конце 2020 года и чувствует себя прекрасно.

Важными Хабиров считает такие проекты, как ОЭЗ «Алга» и создание Евразийского научно-образовательного центра. На них глава республики подробно остановился во время своей речи. Говорил он и о строительстве южного выезда из Уфы и других стройках.

Битва за Заки Валиди

На неделе разгорелся скандал вокруг памятника отцу-основателю РБ — бюста востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана.

Бюст стоял во дворе филологического факультета СПбГУ с 2008 года. В среду корреспондент «Фонтанки» заметил на его месте только светлое пятно.

По данным СМИ, прокуратура уже запрашивала петербургский университет, почему на территории вуза установлен памятник «пособнику нацистских преступников». Правда в Генпрокуратуре отрицают эти слухи и утверждают, что не интересовались бюстом Валиди.

Фото: wikipedia.org

Информация об исчезновении монумента тут же породила споры среди башкирской интеллигенции и некоторых представителей русских патриотов. Первые утверждают, что нет никаких доказательств сотрудничества одного из создателей Башкортостана с немецкими нацистами. Другие же приводят некоторые сомнительные документы, которые можно трактовать двояко, называя Заки Валиди коллаборационистом и пантюркистом.

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал готовность забрать бюст и установить его в Уфе.

Пожар на «Уфаоргсинтезе»

Началась неделя с пожара на «Уфаоргсинтезе».

На заводе горели две емкости с нефтепродуктами. В результате один человек погиб, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Возгорание началось на открытой площадке предприятия, перед этим произошел взрыв. Пожару был присвоен четвертый номер сложности, который уже потом понизили до третьего.

По предварительным данным, в отделении газоразделения №235 произошла разгерметизация резервуара. На момент возгорания в ЦКУ находилось 18 человек, в машинном зале — 25 человек.

Следком возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Сын Хабирова

У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын.

Это уже четвертый ребенок главы республики. С женой Каринэ «башлык» воспитывает сына Фарита и двух дочерей от первого брака.

Появиться на свет маленькому Тимеру помогали врачи уфимского госпиталя «Мать и дитя».

«Башкорт» по-прежнему запрещен

Объявленная экстремистской и запрещенная на территории РФ организация «Башкорт» пока не может добиться отмены этого решения.

На этот раз решение Верховного суда Башкирии подтвердил Шестой кассационный суд в Самаре. В пятницу он отклонил жалобы организации «Башкорт» на решения судов предыдущих инстанций.

Оздоровление «Уфы»

Тимур Жамалетдинов, недавно перешедший в ФК «Уфа», дал интервью «Реальному времени».

Фото: fcufa.pro

Он рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, ждут ли в команде экс-гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова и многом другом.



Ковидные ограничения

Власти Башкортостана смягчили требования безопасности, введенные из-за коронавируса.

Так, разрешены концерты на свежем воздухе. Заполняемость залов увеличили до 50%, спортивные арены могут заполнять залы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) до 85%, а игры в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — до 70%.

А вот COVID-паспорта вводить в республике все же не будут. Федеральные власти ясно дали понять, что эта идея им не очень нравится.

Фото: ufa.rbc.ru

Олимпиада в Уфе?

Смелое заявление о готовящейся башкирскими властями заявке на проведение в Уфе зимних Олимпийских игр 2030 года пока выглядит несерьезным.

Такого же мнения придерживается и глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Но он готов рассматривать этот проект, если власти РБ предоставят гарантии.

«Пока это идея или мечта», — сказал министр спорта.

Бывший завод «Башмилка» продадут с молотка

В Татарстане готовятся продать молокозавод, входивший в собственность группы «Башмилк».

Имущество оценили в 64 млн рублей, тогда как балансовая стоимость предприятия составляет почти 600 миллионов.

Пока не подготовлена оценка «дебиторки» «Сабинского молочного комбината» на 44 млн рублей, но ситуацию она вряд ли изменит: почти весь долг приходится на ООО «Милка» — это еще одно предприятие из ГК «Башмилк», в котором в сентябре ввели процедуру наблюдения.