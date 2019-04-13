События недели: продажа «Аммония», венчурный форум и драка подростков в Казани
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Главным деловым событием уходящей недели стал Российский венчурный форум, собравший на своей площадке более трех тысяч участников. В середине недели продолжились переговоры по продаже газохимического комплекса АО «Аммоний», на «Даль-Каме» борются с экологическим бедствием, а ПСО «Казань» затягивает возвращение долга ТФБ. В конце недели Татарстан потрясла драка казанских подростков. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».
Российский венчурный форум посетило три тысячи делегатов из семи стран
За последний год венчурный рынок России вырос почти на 64%, однако ситуация на нем пока далека от докризисных результатов. Улучшить показатели способна стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2025 года, разработкой которой сейчас занимается Министерство экономического развития РФ. Это и много другое обсудили на уходящей неделе на площадке Российского венчурного форума, организованного Инвестиционно-венчурным фондом РТ.
В этом году участниками Российского венчурного форума стали три тысячи делегатов из девяти стран: США, Китая, Франции, Японии и других государств. Заявки на участие в инновационной экспозиции ярмарки поступили от компаний из 37 городов семи стран. Самыми популярными направлениями стали IT-платформы, разработка оборудования и технологии в сфере финансов. На площадке форума работала Выездная редакция «Реального времени», записавшая интервью и комментарии спикеров и гостей по ключевым вопросам форума.
Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
11 апреля Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). Благодаря Билялетдинову, команда трижды выигрывала в Кубке Гагарина. В минувшем сезоне «Ак Барс» выбыл в первом круге плей-офф КХЛ, проиграв 0-4 в серии омскому «Авангарду».
Сам тренер прокомментировал свое решение покинуть казанский «Ак Барс» так:
— С момента прихода в «Ак Барс» в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведенных в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоеванных с разницей в год — в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий Кубок — результат прошлого сезона. «Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба — результат общей работы.
При этом Билялетдинов остается в системе клуба на должности почетного президента Академии хоккея «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева.
«Нижнекамскнефтехим» показал рост выручки на 16%
В 2018 году выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 189 млрд рублей, что на 16% больше, чем было год назад. Предприятие поставило рекорд по выработке продукции и усилило свое присутствие на российском рынке пластиков. Было реализовано 716 тыс. тонн синтетических каучуков — это на 14 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Объем реализации пластиков увеличился на 19 тыс. тонн и достиг 717 тыс. тонн.
В прошлом году был освоен выпуск бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами и новых марок полистирола для пищевой упаковки. Кроме этого, НКНХ предложил российским потребителям полиэтилен средней плотности для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования, ранее потребность в данном виде полиэтилена закрывалась только импортными поставками. Для производства шин премиального сегмента продолжилась работа над новыми марками функционализированного бутадиен-стирольного каучука и неодимового бутадиенового.
Вскоре предприятие планирует начать выпуск каучука для экологически чистых шин и запустить производство метанола. О результатах работы компании за год, перспективных проектах и об отказе от покупки бензола — в репортаже «Реального времени».
В Казани простились с Василием Лихачевым
В понедельник не стало Василия Лихачева, политика, который сыграл большую роль в новейшей истории Татарстана. Василий Лихачев работал в федеральных органах власти и представлял Россию за рубежом. Лихачев ушел в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, спустя полгода после добровольной отставки с поста члена Центризбиркома РФ. Лихачев был одним из авторов первого Договора между Татарстаном и Россией, ему принадлежит формулировка об «ассоциированном членстве», которая позволила достигнуть компромисса в отношениях с федеральным центром.
Гражданская панихида по Василию Лихачеву прошла в среду в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Накануне с российским государственным деятелем прощались в Москве. О том, насколько популярен был в Казани давно переросший масштабы Татарстана соратник первого президента республики, можно было судить по публике, собравшейся проводить Василия Николаевича в последний путь. Подробности — в материале «Реального времени».
Бактерии «Даль-Камы» попадут в Волгу
В Зеленодольске конкурсный управляющий мясокомбината «Даль-Кама» Елена Латыпова начала второй раунд борьбы с экологическим бедствием на вверенном предприятии, где летом испортилось 80 тонн курятины, а осенью ее закопали менее чем в 100 метрах от Волги. Благодаря действиям Латыповой и публикациям «Реального времени» удалось привлечь к проблеме внимание общественности и надзорных служб — возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ).
Однако обезвредить биологическую «бомбу» в опасной близости от реки и водозабора пока не удается. Поэтому «конкурсник» «Даль-Камы» забросала надзорные службы новой партией писем с просьбой определить порядок утилизации и срочно принять меры. Ветлаборатория уже зафиксировала заражение почвы опасными микроорганизмами, вызывающими у человека газовую гангрену, а биологи предупредили, что бактерии из тухлятины наверняка попадут в Волгу с грунтовыми водами. Подробнее — в материале «Реального времени».
Торговля дипломами и история с «нанодоской»
Во вторник в Приволжском суде стартовал процесс по делу о торговле дипломами о высшем образовании, в организации которой обвиняются проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова и заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова. Женщинам, которых сотрудники полиции «повязали» с поличным на взятке в 800 тысяч рублей, вменяются 11 эпизодов с поддельными документами о высшем образовании и «букет» уголовных статей — от мошенничества до взятки и служебного подлога. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».
Дело еще об одном мошенничестве в области высшего образования Татарстана было рассмотрено в Вахитовском суде Казани. По версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта похищены были все 95 млн рублей, полученные вузом из бюджета на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Следователи считают — за оригинальную разработку было выдано оборудование из Китая, а часть средств похищена путем фиктивного трудоустройства сотрудников «Нур-теха» в КАИ. В мошенничестве обвиняют бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и бывшего проректора КАИ Виктора Гуреева. В среду в качестве свидетеля в суде выступил президент КАИ Юрий Гортышов. Подробности — в материале «Реального времени».
Кто купит «Аммоний»
Переговоры по продаже современного газохимического комплекса АО «Аммоний», построенного на кредит в $1,4 млрд Внешэкономбанка, выходят на финишную прямую. Из 10 соискателей осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко и российская нефтяная компания «Лукойл», занимающая лидирующие позиции по объему добычи нефти и газа в стране.
Заметим, что «Еврохим» первым заявил об интересе к покупке «Аммония», а «Лукойл» присоединился к переговорам позднее. Оба претендента выразили готовность заплатить $1 млрд за приобретение татарстанского производителя минеральных удобрений. Источники «Реального времени» подтвердили факт переговоров с «Лукойлом», но заметили, что заинтересованность в приобретении «Аммония» проявили шесть российских и зарубежных инвесторов. Финальная точка будет поставлена в мае этого года, считают они.
ПСО «Казань» затягивает возвращение долга «Татфондбанку»
Подлинники договоров поручительства ПСО «Казань» в «Татфондбанке» за казанское ООО «Инвестиционные активы» принесла в четверг в Арбитражный суд РТ представитель конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов — Елена Седова. Эти документы, по мнению АСВ, должны помочь вернуть в конкурсную массу ТФБ почти 1,74 млрд рублей, а ПСО всеми силами старается избавиться от обязательств перед кредитором.
Иск о взыскании с ПСО «Казань» почти 2,24 млрд рублей долга, как с поручителя по кредитам, выданным в 2014—2015 гг. аффилированным Роберту Мусину компаниям — ООО «Грит Плюс» и ООО «Инвестиционные технологии», был зарегистрирован в феврале 2018 года. В апреле АСВ уточнило исковые требования, в результате чего сумма снизилась. Подробности — в материале «Реального времени».
Вдесятером на одного: драка подростков в Азино
В пятницу в Казани обсуждали жестокое происшествие с подростком. На него напали сверстники во дворе дома 15 по ул. Вагапова рядом со школой 171 в Советском районе. На кадрах видно, как 16-летнего юношу сбила с ног группа парней и уже не дала подняться, избивая ногами. Сначала сообщалось, что мальчик погиб, но в городском УМВД это опровергли. С многочисленными ушибами и сотрясением мозга он был доставлен в больницу и, к счастью, выжил. Личности семерых нападавших установлены — это ученики одной из местных школ и молодые люди постарше. Психологи и правозащитники отметили, что в последнее время такие инциденты все чаще связаны с возрождением преступных группировок среди молодежи. Подробнее — в материале «Реального времени».
В Башкирии предложили отменить алкоголь на Сабантуе
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров вновь призвал бороться с продажей нелегального алкоголя в республике. Он предложил проводить безалкогольные сабантуи. Сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин видит некоторое лукавство в подобных заявлениях «башлыка». В колонке, написанной для «Реального времени», общественник рассуждает, кому на руку окажется борьба с нелегальными торговцами, и призывает сделать «праздники плуга» трезвыми в первую очередь для чиновников.
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