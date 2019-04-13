События недели: продажа «Аммония», венчурный форум и драка подростков в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Главным деловым событием уходящей недели стал Российский венчурный форум, собравший на своей площадке более трех тысяч участников. В середине недели продолжились переговоры по продаже газохимического комплекса АО «Аммоний», на «Даль-Каме» борются с экологическим бедствием, а ПСО «Казань» затягивает возвращение долга ТФБ. В конце недели Татарстан потрясла драка казанских подростков. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Российский венчурный форум посетило три тысячи делегатов из семи стран

За последний год венчурный рынок России вырос почти на 64%, однако ситуация на нем пока далека от докризисных результатов. Улучшить показатели способна стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2025 года, разработкой которой сейчас занимается Министерство экономического развития РФ. Это и много другое обсудили на уходящей неделе на площадке Российского венчурного форума, организованного Инвестиционно-венчурным фондом РТ.

В этом году участниками Российского венчурного форума стали три тысячи делегатов из девяти стран: США, Китая, Франции, Японии и других государств. Заявки на участие в инновационной экспозиции ярмарки поступили от компаний из 37 городов семи стран. Самыми популярными направлениями стали IT-платформы, разработка оборудования и технологии в сфере финансов. На площадке форума работала Выездная редакция «Реального времени», записавшая интервью и комментарии спикеров и гостей по ключевым вопросам форума.

В этом году участниками Российского венчурного форума стали три тысячи делегатов из девяти стран. Фото tatarstan.ru



Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»



11 апреля Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). Благодаря Билялетдинову, команда трижды выигрывала в Кубке Гагарина. В минувшем сезоне «Ак Барс» выбыл в первом круге плей-офф КХЛ, проиграв 0-4 в серии омскому «Авангарду».

Сам тренер прокомментировал свое решение покинуть казанский «Ак Барс» так:

— С момента прихода в «Ак Барс» в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведенных в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоеванных с разницей в год — в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий Кубок — результат прошлого сезона. «Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба — результат общей работы.



При этом Билялетдинов остается в системе клуба на должности почетного президента Академии хоккея «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева.



11 апреля Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Фото ak-bars.ru



«Нижнекамскнефтехим» показал рост выручки на 16%

В 2018 году выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 189 млрд рублей, что на 16% больше, чем было год назад. Предприятие поставило рекорд по выработке продукции и усилило свое присутствие на российском рынке пластиков. Было реализовано 716 тыс. тонн синтетических каучуков — это на 14 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Объем реализации пластиков увеличился на 19 тыс. тонн и достиг 717 тыс. тонн.

В прошлом году был освоен выпуск бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами и новых марок полистирола для пищевой упаковки. Кроме этого, НКНХ предложил российским потребителям полиэтилен средней плотности для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования, ранее потребность в данном виде полиэтилена закрывалась только импортными поставками. Для производства шин премиального сегмента продолжилась работа над новыми марками функционализированного бутадиен-стирольного каучука и неодимового бутадиенового.

Вскоре предприятие планирует начать выпуск каучука для экологически чистых шин и запустить производство метанола. О результатах работы компании за год, перспективных проектах и об отказе от покупки бензола — в репортаже «Реального времени».

«Нижнекамскнефтехим» поставил рекорд по выработке продукции и усилил свое присутствие на российском рынке пластиков. Фото Рината Назметдинова



В Казани простились с Василием Лихачевым



В понедельник не стало Василия Лихачева, политика, который сыграл большую роль в новейшей истории Татарстана. Василий Лихачев работал в федеральных органах власти и представлял Россию за рубежом. Лихачев ушел в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, спустя полгода после добровольной отставки с поста члена Центризбиркома РФ. Лихачев был одним из авторов первого Договора между Татарстаном и Россией, ему принадлежит формулировка об «ассоциированном членстве», которая позволила достигнуть компромисса в отношениях с федеральным центром.

Гражданская панихида по Василию Лихачеву прошла в среду в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Накануне с российским государственным деятелем прощались в Москве. О том, насколько популярен был в Казани давно переросший масштабы Татарстана соратник первого президента республики, можно было судить по публике, собравшейся проводить Василия Николаевича в последний путь. Подробности — в материале «Реального времени».

В понедельник не стало Василия Лихачева, политика, который сыграл большую роль в новейшей истории Татарстана. Фото Максима Платонова



Бактерии «Даль-Камы» попадут в Волгу

В Зеленодольске конкурсный управляющий мясокомбината «Даль-Кама» Елена Латыпова начала второй раунд борьбы с экологическим бедствием на вверенном предприятии, где летом испортилось 80 тонн курятины, а осенью ее закопали менее чем в 100 метрах от Волги. Благодаря действиям Латыповой и публикациям «Реального времени» удалось привлечь к проблеме внимание общественности и надзорных служб — возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ).

Однако обезвредить биологическую «бомбу» в опасной близости от реки и водозабора пока не удается. Поэтому «конкурсник» «Даль-Камы» забросала надзорные службы новой партией писем с просьбой определить порядок утилизации и срочно принять меры. Ветлаборатория уже зафиксировала заражение почвы опасными микроорганизмами, вызывающими у человека газовую гангрену, а биологи предупредили, что бактерии из тухлятины наверняка попадут в Волгу с грунтовыми водами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Обезвредить биологическую «бомбу» в опасной близости от реки и водозабора пока не удается. Фото Васили Ширшовой



Торговля дипломами и история с «нанодоской»

Во вторник в Приволжском суде стартовал процесс по делу о торговле дипломами о высшем образовании, в организации которой обвиняются проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова и заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова. Женщинам, которых сотрудники полиции «повязали» с поличным на взятке в 800 тысяч рублей, вменяются 11 эпизодов с поддельными документами о высшем образовании и «букет» уголовных статей — от мошенничества до взятки и служебного подлога. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Дело еще об одном мошенничестве в области высшего образования Татарстана было рассмотрено в Вахитовском суде Казани. По версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта похищены были все 95 млн рублей, полученные вузом из бюджета на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Следователи считают — за оригинальную разработку было выдано оборудование из Китая, а часть средств похищена путем фиктивного трудоустройства сотрудников «Нур-теха» в КАИ. В мошенничестве обвиняют бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и бывшего проректора КАИ Виктора Гуреева. В среду в качестве свидетеля в суде выступил президент КАИ Юрий Гортышов. Подробности — в материале «Реального времени».



На суд Юрий Гортышов пришел с реквизитом: нанодоска рядом с обычной и патентом. Фото Ирины Плотниковой



Кто купит «Аммоний»

Переговоры по продаже современного газохимического комплекса АО «Аммоний», построенного на кредит в $1,4 млрд Внешэкономбанка, выходят на финишную прямую. Из 10 соискателей осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко и российская нефтяная компания «Лукойл», занимающая лидирующие позиции по объему добычи нефти и газа в стране.

Заметим, что «Еврохим» первым заявил об интересе к покупке «Аммония», а «Лукойл» присоединился к переговорам позднее. Оба претендента выразили готовность заплатить $1 млрд за приобретение татарстанского производителя минеральных удобрений. Источники «Реального времени» подтвердили факт переговоров с «Лукойлом», но заметили, что заинтересованность в приобретении «Аммония» проявили шесть российских и зарубежных инвесторов. Финальная точка будет поставлена в мае этого года, считают они.

ПСО «Казань» затягивает возвращение долга «Татфондбанку»

Подлинники договоров поручительства ПСО «Казань» в «Татфондбанке» за казанское ООО «Инвестиционные активы» принесла в четверг в Арбитражный суд РТ представитель конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов — Елена Седова. Эти документы, по мнению АСВ, должны помочь вернуть в конкурсную массу ТФБ почти 1,74 млрд рублей, а ПСО всеми силами старается избавиться от обязательств перед кредитором.

Иск о взыскании с ПСО «Казань» почти 2,24 млрд рублей долга, как с поручителя по кредитам, выданным в 2014—2015 гг. аффилированным Роберту Мусину компаниям — ООО «Грит Плюс» и ООО «Инвестиционные технологии», был зарегистрирован в феврале 2018 года. В апреле АСВ уточнило исковые требования, в результате чего сумма снизилась. Подробности — в материале «Реального времени».

Подлинники договоров поручительства ПСО «Казань» в «Татфондбанке» за казанское ООО «Инвестиционные активы» принесла в четверг в суд представитель АСВ Елена Седова. Фото Инны Серовой

Вдесятером на одного: драка подростков в Азино

В пятницу в Казани обсуждали жестокое происшествие с подростком. На него напали сверстники во дворе дома 15 по ул. Вагапова рядом со школой 171 в Советском районе. На кадрах видно, как 16-летнего юношу сбила с ног группа парней и уже не дала подняться, избивая ногами. Сначала сообщалось, что мальчик погиб, но в городском УМВД это опровергли. С многочисленными ушибами и сотрясением мозга он был доставлен в больницу и, к счастью, выжил. Личности семерых нападавших установлены — это ученики одной из местных школ и молодые люди постарше. Психологи и правозащитники отметили, что в последнее время такие инциденты все чаще связаны с возрождением преступных группировок среди молодежи. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Башкирии предложили отменить алкоголь на Сабантуе

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров вновь призвал бороться с продажей нелегального алкоголя в республике. Он предложил проводить безалкогольные сабантуи. Сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин видит некоторое лукавство в подобных заявлениях «башлыка». В колонке, написанной для «Реального времени», общественник рассуждает, кому на руку окажется борьба с нелегальными торговцами, и призывает сделать «праздники плуга» трезвыми в первую очередь для чиновников.