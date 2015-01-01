День пожаров в Старо-Татарской слободе

Днем 12 апреля в центре Казани, на ул. Тукая 113, произошло возгорание в двухэтажном нежилом здании. Внутри в момент возгорания находились двое охранников, которые позже покинули помещение. Как выяснилось, пожар охватил исторический памятник — здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», которое было построено в середине ХIХ — начале XX века. Объект в 2014 году был включен в список объектов культурного наследия в Казани.

Спустя 3 часа поступило сообщение еще об одном пожаре в Старо-Татарской слободе: в доме №44 по улице Марджани, также являющемся историческим памятником.