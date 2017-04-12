День пожаров в Казани: два архитектурных памятника едва не канули в Лету

18:13, 12.04.2017 Сюжет: День пожаров в Старо-Татарской слободе 34 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

12 апреля в историю Казани войдет как день пожаров в Старо-Татарской слободе. Сразу два знаковых архитектурных объекта едва не канули в Лету. Сначала загорелось здание фабрично-торгового товарищества «Братьев Крестовниковых» — памятник промышленной архитектуры. Еще до того, как удалось справиться с огнем на Тукая, 113, загорелся дом по адресу Марджани, 44 — дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш.Апанаевой.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Хорошие фотографии!
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