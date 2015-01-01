Кому принадлежат торговые центры Татарстана

Газета "Реальное время" на основе данных минземимущества РТ и Росреестра составила рейтинг конечных бенефициаров крупных торговых центров Татарстана, в который попали сотни рантье как из республики, так и других регионов и даже стран. Рейтинг состоит из нескольких частей, которые мы предлагаем вниманию наших читателей в рамках данного сюжета.