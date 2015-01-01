Кому принадлежат торговые центры Татарстана
Сюжет 7 материалов
Газета "Реальное время" на основе данных минземимущества РТ и Росреестра составила рейтинг конечных бенефициаров крупных торговых центров Татарстана, в который попали сотни рантье как из республики, так и других регионов и даже стран. Рейтинг состоит из нескольких частей, которые мы предлагаем вниманию наших читателей в рамках данного сюжета.
- Аналитика 05 июня, 07:00 12 Рейтинг «Реального времени»: владельцы самых дорогих торговых центров Татарстана Цена «XL» и «Меги» взлетела за год в 3-5 раз, почему чиновники посчитали неарендные площади, как «Парк Хаусу» повезло в Екатеринбурге и не повезло в Казани
- Аналитика 03 июня, 07:00 6 Рейтинг «Реального времени»: крупнейшие рантье торговых площадей Закамья Success story елабужских партнеров, нижнекамские знакомые Метшиной и затерявшийся «хлебный барон»
- Аналитика 01 июня, 07:00 18 Рейтинг «Реального времени»: кому принадлежат торговые центры Татарстана Крупнейшие рантье торговых площадей: от шведов и немцев до супруги Ильсура Метшина
- 03 марта, 08:00 Эксклюзив «Реального времени»: 111 казанских ТЦ оценили в 75,7 млрд рублей Общая площадь всех торговых центров столицы РТ составляет 1,5 млн кв. метров