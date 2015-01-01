Рисунок дня
Сюжет 14 материалов
Читатель интернет-издания «Реальное время», предприниматель Гадель Шакиров, имеет свой собственный взгляд на происходящие события, который он выражает в карикатурах на злободневные темы.
- 20 сент, 17:15 15 «Ну как же так?! Опять мимо» Автор «Реального времени» поиронизировал на тему результатов «Яблока» на прошедших выборах
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- 01 марта, 10:49 12 «Туган конен белэн, Mister President» Автор «Реального времени» опубликовал скетч на день рождения «Мистера Президента»
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- 05 февр, 11:27 6 Карикатура дня Алексей Владимирович не виновен?