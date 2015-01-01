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​Рисунок дня

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​Рисунок дня

Читатель интернет-издания «Реальное время», предприниматель Гадель Шакиров, имеет свой собственный взгляд на происходящие события, который он выражает в карикатурах на злободневные темы.

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