Крушение Airbus А321 в Египте
31 октября в Египте разбился самолет Airbus А321 авиакомпании MetroJet («Когалымавиа»), летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человек, находившиеся на борту, погибли. Причина падения лайнера пока не установлена. Выдвигаются разные версии случившегося, в том числе взрыв в двигателе, заложенная на борту бомба, а также атака запрещенной в России группировки «Исламское государство».
6 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпаниям запрещается осуществлять перелеты в Египет. Ранее Великобритания, Голландия, Ирландия и Украина приостановили полеты в Египет. Они основывались на данных разведки о возможном взрыве бомбы на борту российского самолета.
В этот же день по поручению Владимира Путина был создан штаб по урегулированию вопросов, связанных с приостановкой авиасообщения с Египтом, который возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Татарстане аналогичный региональный штаб был сформирован по поручению президента РТ Рустама Минниханов утром 7 ноября.
- 17 нояб, 18:09 6 Максим Шевченко: «Впереди — операция по уничтожению организаторов теракта на борту «Когалымавиа» Эксперт призывает мусульманскую общественность объединиться для осуждения терроризма
- 08 нояб, 02:19 48 4 Встреча в аэропорту: возвращение из Египта в Казань налегке
- 02 нояб, 15:08 6 «Было несколько ситуаций, связанных с безопасностью полетов «Когалымавиа»… «Когалымавиа» (Metrojet) и Onur Air, прокатившая казанских туристов над Украиной после крушения Boeing-777, имеют общих акционеров