Крушение Airbus А321 в Египте

31 октября в Египте разбился самолет Airbus А321 авиакомпании MetroJet («Когалымавиа»), летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человек, находившиеся на борту, погибли. Причина падения лайнера пока не установлена. Выдвигаются разные версии случившегося, в том числе взрыв в двигателе, заложенная на борту бомба, а также атака запрещенной в России группировки «Исламское государство».

6 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпаниям запрещается осуществлять перелеты в Египет. Ранее Великобритания, Голландия, Ирландия и Украина приостановили полеты в Египет. Они основывались на данных разведки о возможном взрыве бомбы на борту российского самолета.

В этот же день по поручению Владимира Путина был создан штаб по урегулированию вопросов, связанных с приостановкой авиасообщения с Египтом, который возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Татарстане аналогичный региональный штаб был сформирован по поручению президента РТ Рустама Минниханов утром 7 ноября.