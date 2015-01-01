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Рынок общественного питания Татарстана - 2015

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Рынок общественного питания Татарстана - 2015
Фото: restoran-kazan.ru

Аналитическая служба "Реального времени" изучила переживающий не лучшие времена рынок общественного питания Татарстана, выявив ключевые тренды, определив крупнейших игроков и место республики и Казани по сравнению с другими городами-миллионниками.

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