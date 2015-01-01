Рынок общественного питания Татарстана - 2015
Сюжет 6 материалов
Аналитическая служба "Реального времени" изучила переживающий не лучшие времена рынок общественного питания Татарстана, выявив ключевые тренды, определив крупнейших игроков и место республики и Казани по сравнению с другими городами-миллионниками.
- Аналитика 05 окт, 07:00 11 Рынок общепита РТ: Самые посещаемые заведения Казани Исследование рынка общественного питания Казани и Татарстана. Часть 6
- Аналитика 01 окт, 07:00 13 Рынок общепита РТ: что едят татарстанцы Татарская кухня в Казани по популярности опережает японскую, но в автограде и Нижнекамске она не столь популярна
- Аналитика 29 сент, 07:00 12 Исследование «Реального времени»: как казанский общепит потерял миллиард рублей прибыли Анализ рынка общественного питания Казани и Татарстана. Часть 2