Минниханов побеседовал с новым главой следственного комитета по Татарстану
Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем следственного управления СК России по Татарстану Валерием Липским.
Встреча прошла в здании правительства РТ. Минниханов поприветствовал нового главу ведомства и пожелал ему успехов на новом посту, передает пресс-служба президента РТ
Также в беседе приняли участие первый заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации Юрий Ковязин, руководитель Аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров и Секретарь Совета безопасности Республики Татарстан Рафаиль Гильманов. Стороны обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка в республике.
Ранее новым руководителем следственного управления СКР по Татарстану стал полковник Валерий Липский. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.
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