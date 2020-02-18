Минниханов побеседовал с новым главой следственного комитета по Татарстану

Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем следственного управления СК России по Татарстану Валерием Липским.



Встреча прошла в здании правительства РТ. Минниханов поприветствовал нового главу ведомства и пожелал ему успехов на новом посту, передает пресс-служба президента РТ

Также в беседе приняли участие первый заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации Юрий Ковязин, руководитель Аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров и Секретарь Совета безопасности Республики Татарстан Рафаиль Гильманов. Стороны обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка в республике.



Ранее новым руководителем следственного управления СКР по Татарстану стал полковник Валерий Липский. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

