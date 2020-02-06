Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС.

Согласно указу, своих постов лишились начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксенов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.

Стоит отметить, что этим же указом Путин назначил нового руководителя следственного СУ СКР по Татарстану, им стал замруководителя СУ СКР по Башкирии полковник Валерий Липский. Он будет занимать этот пост в течение 5 лет.