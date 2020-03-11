Новости общества

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новый глава Следкома по Татарстану провел первый прием граждан

18:19, 11.03.2020
Новый глава Следкома по Татарстану провел первый прием граждан
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Новый руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский провел сегодня, 11 марта, в Набережных Челнах прием граждан.

Встреча проводилась совместно с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской.

На прием пришли 34 человека. У 27 из них приняты письменные обращения. Остальные получили разъяснения, передает пресс-служба ведомства.

Отметим, что это первый прием граждан новым главой Следкома по РТ.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем следственного управления СК России по Татарстану Валерием Липским.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров