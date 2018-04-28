В Нижнем Новгороде открыли реконструированный к ЧМ-2018 железнодорожный вокзал

В Нижнем Новгороде открыли железнодорожный вокзал после реконструкции к чемпионату мира по футболу — 2018.

По словам главы региона Глеба Никитина, пропускная способность обновленного вокзала увеличилась на 30%.

«В три раза расширены залы ожидания и помещения билетных касс. Даже при большом потоке пассажиров во время чемпионата мира здесь не будет давки, и люди будут чувствовать себя комфортно. Для безопасности пассажиров количество камер видеонаблюдения было увеличено в 7,5 раза, сейчас весь вокзал полностью просматривается», — сообщил Никитин.

Начальник дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» — Виталий Вотолевский подчеркнул, что железнодорожный вокзал фактически создан заново — от прежнего здания не осталось ничего, кроме панно и отдельных исторических элементов.

Как пишет АПН «Нижний Новгород», на реконструкцию вокзала было направлено 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что международные аэропорты Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Саранска введут временные ограничения на перевозку оружия на время ЧМ-2018.