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Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в больницу

21:58, 04.04.2018
Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в больницу
Фото: commons.wikimedia.org

Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга.

«Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», — цитирует «РИА Новости» певицу.

До этого певица сообщала, что проходит курс лечения.

Напомним, ранее в больницу был госпитализирован российский актер Федор Добронравов.

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