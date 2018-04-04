Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в больницу

Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга.

«Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», — цитирует «РИА Новости» певицу.

До этого певица сообщала, что проходит курс лечения.

Напомним, ранее в больницу был госпитализирован российский актер Федор Добронравов.