Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в больницу
Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга.
«Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», — цитирует «РИА Новости» певицу.
До этого певица сообщала, что проходит курс лечения.
Напомним, ранее в больницу был госпитализирован российский актер Федор Добронравов.ОбществоКультура
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